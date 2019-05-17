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Pozantı'da çocuklar iftarda buluşuyor

Adana’da Pozantı ilçesinde müftülük her hafta perşembe günü iki ayrı camide çocuklara iftar yemeği veriyor.

Adana'da Pozantı ilçesinde müftülük her hafta perşembe günü iki ayrı camide çocuklara iftar yemeği veriyor.


Pozantı'nın merkez camilerinden Kaleağası ve Topbaşlar camilerinde toplam 80 çocuğu iftarda buluşturan Pozantı Müftüsü


Seyfullah Aruk, “Bizlerden sonra maddi, manevi ve milli değerlerimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi, kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımıza manevi değerler kazandırmak amacıyla ilçemizde Kaleağası Camisinde 50, Topbaşlar Camisinde 30 olmak üzere toplam 80 çocuğumuza müftülüğümüz tarafından her perşembe günü iftar yemeği veriyoruz. İftar sonrası cemaatle akşam namazı ve teravih namazından sonra da toplu dua programı düzenliyoruz" dedi.


Aruk, iftara katılıp teravih namazı kılan çocuklara 4. iftarın sonunda sürpriz hediyeler vereceklerini kaydetti.

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