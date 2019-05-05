Pozantı'da doğa yürüyüşü

Adana'nın Pozantı ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Pozantı'nın Kamışlı Mahallesi'nden başlayıp Tosman Yaylasına gerçekleştirilen 5 kilometrelik yürüyüş parkuruna Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, İlçe Spor Müdürü Mustafa Zeybek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yunus Aytekin, Pozantı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Özgür Gören, Zafer Mahallesi Muhtarı Nuh Şen, Kamışlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Öner, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Ersin Akkan, Fındıklı Mahallesi Muhtarı Halil Sezgin öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Parkur sonunda Pozantı'da kadın girişimciler tarafından kurulan S.S. Pozantı İlçesi Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Havva Kapuz ve yönetim kurulu üyeleri, doğa yürüyüşü yapan topluluğa sıkma, börek ve çay ikram etti.

Doğa yürüyüşü sonrası açıklama yapan Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, “Bugün yaklaşık 10 kilometre yol yürüdük. Yolun yağan yağmur sonrası çamurlu ve zor olmasına rağmen yaşlısından gencine büyük bir heyecanla doğa yürüyüşü yaptık. Katılımcılara teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında programlarımız devam edecek” dedi.