Pozantı'da doğalgaz kazı çalışmalarında oluşan çukurlar kapatıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle ilçenin ana caddesinden geçen yoldaki kazı çalışmaları sebebiyle oluşan çukurlar, Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

İlçede geçtiğimiz aylarda başlayan doğalgaz kazı çalışmalarının ana hat boru döşeme işleminin ilk etabı tamamlandı. İlerleyen günlerde apartmanlara hat çekilmesi için sokaklarda tekrar kazı çalışması yapılacak.

Pozantı ilçesinin tek ve en büyük caddesi olan Atatürk Caddesi üzerindeki kazı çalışmaları sebebiyle yollarda çukur ve oyuklar oluştu. Adana Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu içerisinde olan ana yolun tadilatını büyükşehir ekipleri geciktirince Pozantı Belediyesi devreye girdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın talimatıyla yaklaşık iki buçuk kilometrelik doğalgaz kazısındaki çukurlar yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile kapatıldı.

Yapılan dolgu çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çay, çalışmalarda Adana Büyükşehir Belediyesinin greyder desteği için teşekkür etti.

Başkan Çay, "Hangi yolun kimin sorumluluğu altında olduğunu vatandaş anlamaz. İllaki sorunun çözülmesini ister. Vatandaş bize kızıyor, bizi arayıp serzenişte bulunuyor. Onlar bilmiyor, belki de bilmezden geliyor. Ana cadde büyükşehir belediyesi sorumluluğunda ara sokaklar ise Pozantı Belediyesi sorumluluğu altında. Doğalgaz çalışması yaparken imzaladığımız protokol sözleşmesinde ana caddedeki çalışmaları Adana Büyükşehir Belediyesinin yapması, ara sokakları da Pozantı Belediyesinin yapması için karar aldık ve imzalar attık. Vatandaş da bir yer de haklı. Kazılan yerlerde yağan yağmurlardan dolayı çukurlar ve oyuklar oluşuyor. Haliyle insanlar bize kızıyor, ne zaman yapılacak bu yol diyor. Vatandaşımızın sıkıntılarını gidermek için büyükşehir belediyesinin yapmasını beklemeden bu çalışmamızı acilen yapmamız gerekiyordu" dedi.