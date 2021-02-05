Pozantı'da esnafı sevindirecek karar

Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye meclis toplantısında pandemi nedeniyle kapalı olan kahvehane ve kırtasiye esnafına 500'er TL yardım yapılmasına ve belediyeye ait iş yerlerinde 2021 yılı için kira artışına gidilmemesi kararı alındı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, gündem maddelerine geçilmeden önce, Ocak ayında yapılan çalışmalarla alakalı meclis üyelerini bilgilendirmede bulundu. Başkan Çay, Zafer Mahallesindeki Bal Paketleme Sebze – Meyve ve Kurutma Merkezi üzerine belediye personelleri tarafından yapımı devam eden kına evi ile toplantı salonu inşaatının kabasının bittiğini ve çatı işlerine geçildiği, bunun yanında Belemedik'te yine belediye personelinin yapmış olduğu iki katlı bungalov evde de sona gelindiğini söyledi.

Çay, ayrıca Alpu Mahallesinde bulunan belediye arazisi üzerine 2 adet rüzgar gülü yapılması ve enerji üretimi konusunda fizibilite çalışmasını yürüten şirket yöneticilerinin belediye meclis üyelerine teknik bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mustafa Çay pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahvehane işletmecileri ve eğitimdeki alınan kararlar gereği zor günler geçiren kırtasiye esnafına bir kereliğine olmak üzere 500'er TL yardımda bulunulması için önerge sundu. Gündeme alınan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle ilk etapta tespit edilen 28 kahvehane işletmecisi ve 6 kırtasiye esnafına 500 TL nakdi yardım yapılacak.

Ayrıca Pozantı Belediyesine ait işyerlerinde bulunan kiracıların 2021 yılında kanun gereği yapılan EFE-TÜFE oranındaki kira artışı Başkan Çay'ın önerisi ve meclis üyelerinin oy birliği kabulü ile iptal edilerek, 2020 yılında uygulanan kiranın aynısının 2021 yılında da devam etmesi oybirliği ile kabul edildi.