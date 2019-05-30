Pozantı'da ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim kolisi dağıttı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşların katkısı ile hazırlanan 100 adet gıda kolisi, 150 kg kuzu eti, ayakkabı ve kıyafetler Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi idare ve öğretmen kadrosunun koordinasyonu ve işbirliği ile Pozantı merkez ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Okul Müdür Vekili Abdulkadir Erdur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmayan ve yardımların kardeşlerimize ulaştırılması hususunda bizleri vesile kılan tüm hayır sahibi büyüklerimize teşekkür ederiz. Yardımların yerlerine ulaştırılmasında emeklerini ve desteklerini esirgemeyen tüm öğretmen arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” dedi.