Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine 11 milyon 480 bin lira yardım

Adana'nın Pozantı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 2020 yılı içerisinde 8 bin 204 ihtiyaç sahibine toplam 11 milyon 480 bin 953 TL yardım yapıldı.

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, yaptığı açıklamada, ilçede fakru zaruret içerisinde olan, sağlık ya da farklı sebeplerle sıkıntıya düşmüş, afet gibi olaylardan mağdur olmuş ihtiyaç sahibi vatandaşlara Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak 5 bin 537 hane ve 8 bin 204 kişiye toplam 11 milyon 480 bin 953 TL yardım yapıldığını belirtti. Akduman, "2020 yılında ülkemizde de etkisi büyük olan Covid-19 pandemi salgını nedeniyle yardımlarımız kat kat artırıldı. Ayrıca bin liralık pandemi desteğinin yanı sıra vatandaşlarımızın bir çoğuna gıda, giyim, barınma, eğitim, afet, yakacak ve sağlık yardımları da yapıldı. Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ailelerimizin yanında olduk, yardımcı olmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.