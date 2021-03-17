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Pozantı'da kar yağışı

Adana’nın Pozantı ilçesi Akçatekir mahallesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir mahallesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


İlçede kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir Yaylası mevkisinde Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve Pozantı Belediyesi ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmaların sürdürüyor. Diğer yandan Karayolları ekipleri, kar yağan bölgelerde seyreden araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.


Adana'nın Toros Dağları eteklerindeki yaylaları beyaz örtüyle kapladı. Doğa severler de piknik yapmak ve


eğlenmek için bölgeye akın etmeye başladı. Çam, ardıç, sedir ağaçları ve meyve bahçelerinin yer aldığı doğa harikası yaylalar, her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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