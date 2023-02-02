Pozantı'da öğrencilere ücretsiz yemek desteği

Adana'nın Pozantı ilçesinde Şubat ayı itibariyle ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak öğrenci sayısının 991 olacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda projeyi kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kademelerinde “Ücretsiz Yemek Hizmeti” hayata geçirildi. Ülke genelinde projeden yararlanan 1.8 milyon olan öğrenci sayısı 5 milyon öğrenciye yükseltildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde de 6 Şubat itibariyle 991 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceği kaydedildi.

Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu ücretsiz yemek hizmeti projesi ile ülke genelinde 5 milyon öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sunulacak. Pozantı ilçemizde ise taşımalı eğitimden toplam 409 öğrencimiz ücretsiz yemekten bugüne kadar yararlandı. Proje çerçevesinde 6 Şubat itibariyle bu sayı okul öncesinde 315, diğer kademelerde ise 676 olmak üzere toplam 991 öğrenciye ulaşacak" dedi.