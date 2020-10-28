Pozantı'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 silah ile 580 değişik çapta fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah ve çok sayıda ruhsatsız tüfek bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine evde arama yaptı. Yapılan aramada S.A. isimli şahsın evinde ve aracında 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, bu tüfek ve tabancalara ait 580 adet değişik çapta fişek, 1 adet tüfekler için mühimmat basmaya yarayan aparat, 1 adet oluklu kasatura ele geçirildi.

Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı.