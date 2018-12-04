Pozantı'da ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmetleri

Adana'nın Pozantı ilçesinde evde bakım, evde sağlık ve meme kanserinin erken tanısını sağlayan mamografi hizmetleri veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, psikolog, hemşire, sağlık teknisyeni, yaşlı bakım personeli ve kuaförler, Pozantı ilçe merkezi ve köylerine ücretsiz sağlık hizmetini ulaştırdı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın koordinasyonunda ilçe genelinde ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi görevlileri, evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, 60 yaş üzeri yatağa bağımlı vatandaşlara sağlık hizmeti verdi. Yaşlıların saç ve sakal tıraşından, çarşaf değişimlerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan sağlık personeli, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini yaptı.

Pozantı'nın mahallelerinde yaşayan vatandaşları ücretsiz sağlık taramasından geçiren Büyükşehir ekipleri, meme kanserinde erken teşhiste önemli rol oynayan Gezici Dijital Mamografi Cihazı ile kadınlara özel hizmet verdi. Uzman personel, 35-60 yaş arasındaki kadınların mamografi çekimlerini yapıp, dakikalar içinde raporlayarak, sonuçlarını iletti.