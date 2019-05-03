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Pozantı'da veteranlar maçı

Adana’nın Pozantı ilçesinde İlçe Gençlik ve Sor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında veteranlar maçı düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde İlçe Gençlik ve Sor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında veteranlar maçı düzenlendi.


Pozantı Şehir Stadında oynanan maçta Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Cumhuriyet Savcısı Murat Furkan Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, daire müdürleri ve Pozantıspor'a emek vermiş futbolcular forma giydi.


Maçın hakemliğini ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Zeybek yaptı. Maçı Kaymakam Muammer Sarıdoğan'ın takımı 8-6 kazandı.


Maçtan sonra konuşan Kaymakam Sarıdoğan, “Bugün Pozantımızın değerleriyle güzel bir maç yaptık. Kaynaşmanın ve dostlukların birleştirici gücü olan spor bugün bizleri de bir araya getirdi. Bu tür etkinliklerimize farklı spor dallarında da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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