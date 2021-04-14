Pozantı'daki kaza arızalanan tren iteklenirken meydana geldi

Adana'nın Pozantı ilçesi Hastaneler Kavşağı mevkiinde Ankara istikametine giden yük treninin arıza yapması sonucu trenin Pozantı istasyonuna kadar lokomotifle iteklendiği sırada meydana gelen ve iki makinistin hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kaza yerine gelen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Başkan Çay, yük treninin arıza yaptığını, onu itekleme sırasında kazanın meydana geldiğini belirterek, 7 vagonun raydan çıktığını söyledi.