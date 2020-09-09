Pozantı'daki orman yangının büyüklüğü drone ile görüntülendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde başlayan ve halen devam eden yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde başlayan yangın, büyüyerek devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangını söndürme çalışmalarına 4 helikopterle havadan destek veriliyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek hızla yayılan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Drone ile de havadan görüntülenen bölgedeki çoğu ağacın kül olduğu, yeşilliğin yerini siyaha bıraktığı görüldü. Ağaçların yandığı bölgede tahribatın büyüklüğü drone ile havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.