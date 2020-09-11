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Pozantı'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam ediyor. Yangının büyüklüğü drone ile havadan görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden gelen ekiplerin gece saatlerinde de yangına müdahalesi devam ediyor. Ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Günün ilk ışığıyla birlikte helikopterlerin yangına tekrardan müdahale edeceği öğrenildi.


Yangının çıktığı bölgedeki çam ağaçlarının alevler içinde kalması drone ile havadan görüntülendi.

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