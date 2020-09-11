İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pozantı'daki orman yangınına tekrardan havadan müdahale başladı

Adana’nın Pozantı ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınına uçak ve helikopterler havadan müdahale etmeye başladı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınına uçak ve helikopterler havadan müdahale etmeye başladı.


Alına bilgiye göre, Çarşamba günü saat 11.25'te ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla beraber 1 uçak ve 6 helikopter yangına havadan müdahale etmeye başladı.


Helikopterlerin dışında, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı ve iş makinaları da yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.