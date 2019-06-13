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Prof. Dr. Akdeniz: "Resim beni hayata bağlıyor"

Adana’da Kubat Sanatevi’nin açtığı resim sergisine 3 eseriyle katılan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 75 yaşındaki Prof.

Adana'da Kubat Sanatevi'nin açtığı resim sergisine 3 eseriyle katılan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 75 yaşındaki Prof.Dr. Fikri Akdeniz, “Resim beni hayata bağlıyor” dedi.


Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi'nde açılan sergiye eserleri ile katılan Prof. Dr. Fikri Akdeniz, “Resim beni hayata bağlıyor. Matematik olsun, istatistik olsun ben onlarla geliştim. Resimler de matematiğe dayanıyor. Resimlerde birçok geometrik şekiller vardır. Ayrıca uluslararası yaptığım yayınları düşündüğümde veya bir kongreye gidersem önce ülkemi temsil ettiğimi unutmuyorum. Arkasından hangi üniversitede çalışıyorsam orayı temsil ettiğimi unutmuyorum. Hangi bölümde çalışıyorsam o bölümü unutmuyorum. Dördüncü sıraya da kendimi koyuyorum. Böylelikle onur dağıtımı söz konusu olursa ülkem, üniversitem, bölümüm diyorum ve daha sonra sıra bana geliyor. Bu anlayışla da resme devam ediyorum” dedi.


Kendisine bu konuda en büyük desteği eşinin verdiğini söyleyen Prof. Dr. Fikri Akdeniz, sergilerde kendisini yalnız bırakmayan eşi Süheyla Akdeniz'e teşekkür etti.


Prof. Dr. Fikri Akdeniz'in eşi Süheyla Akdeniz de, “Fikri bey resim sergilerine katılacağı zaman çok tedirgin ve heyecanlı oluyor, sanki bir yerlere yetişecek gibi davranıyor. Sergi günleri hep çocuksu oluyor. Onun bu heyecanını birlikte yaşıyorum, çok güzel bir duygu bu. Bu yaşta onun sanat için koşması beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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