Prof. Dr. Akdeniz: “Sanatçı, sanatıyla topluma ışık verebilmelidir”

Dr. Fikri Akdeniz, “İçinde yaşadığı toplumun bir aydını olan sanatçı kendi çağının önde gelen tanığı olmalıdır. Sanatçı, tanıklığını estetik bir biçimde ve etik bir biçimde yansıtıp toplumsal iletişim sağlayabilmelidir.” dedi.

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin 75. Yıl Sanat Galerisi'nde devam eden resim sergisine eserleri katılan Dr. Fikri Akdeniz, sanat ve sanatçının aydın kişiliği üzerinde açıklamalarda bulundu. Akdeniz, özellikle resim sanatının işlevinin duygularını zenginleştirmek, kişiyi coşkulandırmak ve ona estetik bir olgunluk kazandırmak olduğu kadar, onu aydınlatmak, eğitmek ve bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Akdeniz, “Sanat eseri insanlarda güzel duygulandıran, duygu, düşünce ve hayal dünyasının geliştiren eserlere denir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz şöyle dedi:

“Sanatçının görevi, sanatıyla topluma ışık verebilmek, kültürünü tanıtmak, yaşadığı toplumu uygarlaşma sürecinde üst düzeylere çıkartmak olarak bilinmektedir. İçinde yaşadığı toplumun bir aydını olan sanatçı kendi çağının önde gelen tanığı olmalıdır. Sanatçı, tanıklığını estetik bir biçimde ve etik bir biçimde yansıtıp toplumsal iletişim sağlayabilmelidir. Bunu yaparken de son derece dirençli, insan sevgisi ile dolu, kendi çıkarlarının toplum çıkarı ile özdeş olduğunu bilen, örnek bir duruş sergilemelidir.”

Prof. Dr. Fikri Akdeniz ile birlikte 22 sanatçının katıldığı Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki karma resim sergisi, 26 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.