Prof. Dr. Alkin: "2019'da, dışa dönen şirketler kazanacak"

Dr. Kerem Alkin, 2019 için şirketlere ‘İhracata yönelin' önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği görevine getirildiği gün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin konuğu oldu. MÜSİAD Adana Şubesi'nin düzenlediği ‘2019'a 5 Kala Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Fırsatlar ve Tehditler' başlıklı toplantıda konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin, yeni yılın iş dünyası için zor bir dönem olacağını ancak, dışa odaklanan şirketler için de farklı fırsatlar sunacağını söyledi.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı büyüme hedefinin 2.3 olduğuna vurgu yapan Alkin, “Bunun 1.8'i net ihracattan bekleniyor. İç piyasanın büyümeye katkısı 0.5 olarak öngörülüyor. O zaman her sektörün gözünü daha fazla dışarıya çevirmesi gerekiyor. İç piyasada hizmet sektörü de dışarı açılmak zorunda” dedi.

"Hac turizmuna dahil olmalıyız"

Konuşmasında Türkiye'nin karşısındaki bazı fırsatlara da değinen Prof. Dr. Kerem Alkin şunları söyledi:

“Avrupa ve ABD, Asya'nın, Afrika'nın çocuklarına yan gözle bakarken, ülkelerinde almakta tereddüt ederken, Türkiye bu çocukların eğitimini üstlenebilir. Eğitim büyük bir pazar olarak karşımızda duruyor. Yaklaşık 400 bin nüfuslu KKTC'de dışarıdan gelen öğrenci sayısı 100 bini aştı. Bu gelirden Türkiye de yararlanabilir. Sağlık turizminde hala alabileceğimiz yol var. Malezya'dan, Endonezya'dan hac organizelerine Türkiye destinasyonu eklenebilir. Onlara İstanbul'u, Konya'yı ve Şanlıurfa'yı gezdirdikten sonra Kudüs programı yaptırtacak sonra Mekke ve Medine'ye taşıyacak turizm şirketlerimiz olmalı.”

"Hızlı balık olabiliriz"

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'nın Avrupa'ya gerçekleştirildiğini ancak Avrupa'nın ithalatında Türkiye'nin yerinin hala yüzde 1'lerde olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, “Sarı yelekliler sokaklarda. Bunlar sadece Avrupa'nın işsizleri değil. Aralarında esnaf, KOBİ temsilcileri var. Birçok Avrupalı yaşam standartlarının düştüğünü, geçim sıkıntısının daha da artacağını düşünüyor. Avrupalı bakıyor. Marka mağazaları, ülkelerine göçmen ya da turist olarak gelenler doldurduğunu görüyor. Ciddi bir rahatsızlık var. Avrupalı finans kuruluşları kendi KOBİ'lerine kredi musluklarını hayli kıstı. Tüketicisinin talebi daralıyor. Çin'e milyon bazında verilen siparişler binler bazına düştü. Çinli üretici binler bazına düşen siparişten mutlu olmayacak. Bu çerçevede Türk KOBİ'leri hızlı balık rolünü üstlenebilir ve pazar payını artırabilir” dedi.

Türk bankalarının şu anda topladıkları mevduatın üzerinde kredi kullandırdığını artık eskisi gibi libor üzerinde birkaç puan faizle sendikasyon kredisi bulamadığını anlatan Alkin, şirket yöneticilerine finans kuruluşlarıyla ilişkilerini iyi yönetmeleri tavsiyesinde bulundu. Hem reel sektörün hem bankacıların süreci birbirlerini anlayarak geçirmeleri önerisinde bulunan Alkin, “Kredi imkanlarının daha daralacağı yeni yılda bankacılarınıza süreçten birlikte çıkabileceğiniz mesajını verin” dedi.

"Üretmeye devam ediyoruz"

Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak da dünyanın yeniden şekillendiğine dikkat çekerek, “Dünyanın en büyük ekonomileri ticari kuralları değiştiriyor. Kota koyuyor, gümrük vergilerini yükseltiyor. Yani ticari savaşların hamleleri her geçen gün değişiyor. Küresel dünyada en küçük işletmeler bile bu yaşananlardan etkileniyor. Türkiye ekonomisinde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. Üretim ve ticaret zorlaşıyor. Tüm yaşananlara rağmen MÜSİAD Ailesi olarak bizler ülkemiz ve geleceğimiz için üretmeye devam ediyoruz. Moralimizi yüksek tutarak, motivasyonumuzu güçlendirerek yola devam ediyoruz. Çünkü, üretmediğimiz zaman refahı yakalayamayacağımızı, tam bağımsızlığı sağlayamayacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, iş dünyası STK yöneticileri ve çok sayıda iş insanının ilgi gösterdiği toplantının sonunda MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, TİM Genel Sekreterliği görevine getirilen Prof. Dr. Kerem Alkin'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek bir çini plaket armağan etti.