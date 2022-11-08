Prof. Dr. Antmen: “Lösemi, çocukluk çağının en çok görülen kanseri”

Dr. Ali Bülent Antmen, löseminin çocukluk çağının en çok görülen kanseri olduğunu söyledi.

Adana'da, 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tedavileri devam eden çocuklar, etkinliğe katılarak Gönüllü Palyaçolar ekibinin gerçekleştirdiği çeşitli animasyonlar ile keyifli anlar yaşandı.

Acıbadem Adana Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Acıbadem Adana Hastanesi Dr. Ali Bülent Antmen de çocuklarla pasta kesti. Ardından çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Antmen, löseminin en fazla çocukları vurduğunu söyleyerek, “Erişkinlerde de görülüyor ama çocuklardaki çok farklı. 0-18 yaş arasındaki çocukları çok sıklıkla yakalıyor. Çocukluk çağının en çok görülen kanseri. Biz bugün bütün toplumda lösemili çocukları hatırlatmak istedik. Çoğunluğunun iyileştiğini göstermek istedik. İnsanlara vereceğimiz mesajlar şu; kan verin, donör olun. Örnek olarak Kuzey nakil yapılmış bir çocuğumuz. Bizim yanımızda olması kadar büyük mutluluk yok ve bunu bir bağışçıya borçluyuz. Tüm toplumu kan vermeye ve donör olmaya davet ediyorum” dedi.