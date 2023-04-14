Prof. Dr. Aysan: "Bakteriler yeryüzünün en başarılı kimyacılarıdır"

Dr. Yeşim Aysan, dünyanın en küçük canlılarından olan bakterilerin, gezegendeki doğal ekolojik sistemlerin işleyişinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yeşim Aysan, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nde (ÇÜTAM) "Doğanın Çöpçüleri: Bakteriler" konulu konferans verdi. Konferansta Aysan, bakterilerin besin, mineral ve enerji döngülerinde kimyacı gibi görev gördüklerini belirterek, "Bakteriler yeryüzünün en başarılı kimyacılarıdır" dedi.

Prof. Dr. Aysan, "Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce, yaşayan ilk hücreler olarak ortaya çıktıkları belirlenen bakteriler, en basit yapılı canlılar olmasına rağmen dünya üzerinde birçok alanda önemli rol oynamaktadır. Azot, bitkiler ve hayvanların ürettikleri atıklarla ya da öldüklerinde, ayrışma sonucunda amonyak olarak tekrar toprağa döner. Toprakta bulunan denitrifikasyon bakterileri nitrit ya da nitratı tekrar azot gazına dönüştürür. Böylece azot tekrar atmosfere karışır ve doğa kendi çöpünü kendi temizler ve faydalı hale getirir. Ekosistem içinde doğa kendi atığı olan ağaç yapraklarını bir çöp değil de bir nevi kompost haline getirip bakteriler sayesinde gübre haline getirip tekrar doğaya kazandırır" şeklinde konuştu.

Konferans sonunda ÇÜTAM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik, Prof. Dr. Yeşim Aysan'a teşekkür belgesi takdim etti.