Prof. Dr. Çil: “Düzenli egzersiz kanser riskini azaltıyor”

Dr. Timuçin Çil, düzenli egzersizin kanser oluşumunda çok önemli önleyici bir faktör olduğunu söyledi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, sağlık çalışanları arasında futbol turnuvası düzenlendi. Kanserin önlenmesinde egzersizin ve sporun önemine dikkat çekmek için, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği personeli Onkospor futbol takımıyla, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi'nin sponsorluğunda turnuvada mücadele etti.

Dr. Timuçin Çil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kanserin oluşumunda egzersizin çok önemli önleyici bir faktör olduğunu ve egzersiz yapan kişilerde kanserin çok daha az sıklıkta görüldüğüne dikkati çekti.

Prof. Dr. Timuçin Çil, onkoloji sağlık çalışanları olarak turnuvaya katılmak istemelerindeki temel amacın kanserin önlenmesinde egzersizin ve sporun önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Kanser oluşumunda en önemli nedenler çevresel faktörler ve yaşam biçimidir. Yapılan araştırmalar, düzenli egzersizin hem kansere karşı direnç sağladığını hem de kanser tedavisi gören hastaların daha kısa sürede normal yaşamlarına dönebildiğini ortaya koyuyor. Egzersiz ve egzersiz ile birlikte hayata geçirilecek doğru beslenmeye yönelik müdahalelerin de kansere yakalanma riskini azalttığı görülmektedir. Ayrıca araştırmalar, sporun, kalori alımıyla tüketimi arasında denge oluşturduğu ve hormon düzeylerinde iyileştirici-dengeleyici etkisiyle kanserden koruduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Timuçin Çil, egzersizden maksimum faydanın sağlanması için, oksijenin kullanıldığı, yağların yakıldığı, tüm kasları çalıştıran spor türlerinin tercih edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.