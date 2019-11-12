Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş'a büyük onur

Dr. Dinçer Yıldızdaş, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Kalp Cemiyeti'nin (AHA) Pediatric Advance Life Support (PALS) “Çocuklarda İleri Yaşam Kursu"nun Türkiye Koordinatörü oldu.

Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Kalp Cemiyeti'nin PALS kurs kitabı 20 yıl önce Türkçeye çevrilip çocuklarda ileri yaşam desteği adı altında Türkiye'nin birçok sağlık merkezinde kurslar düzenlendi. 15 yıl önce de bu kurs, ilk kez yine Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenmişti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, büyük bir özveri ile “Çocuklarda İleri Yaşam Kursu” adı altında yaklaşık 18 yıldır düzenliyor.

Kurs, asistan, intern ve yoğun bakım hemşirelerine de düzenli olarak 2 ayda bir organize ediliyor.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş'a AHA'nın PALS kursunun Türkiye Koordinatörlüğü uygun görüldü.

Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, PALS kursları için Türkiye'de 4 merkezin mevcut olduğunu, bu merkezlerin Adana, İzmir, İstanbul Avrupa ve İstanbul Asya'da bulunduğunu belirtti. Yıldızdaş, 2020 yılında merkez sayısını 6'ya çıkarmayı hedeflediklerini, yine eğitici sayısında da 2020 yılında iki katı bir artış hedeflerini, eğitim alacak doktor sayısını da 3 katına çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.