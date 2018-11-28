Prof. Dr. Emre Kongar ve Banu Avar Adana'ya geliyor

Dr. Emre Kongar ile Gazeteci Yazar Banu Avar, Çukurova Belediyesi'nin konuğu olarak hafta sonunda Adana'ya geliyorlar. “Benim Okulum Eğitim Fuarı'na” katılacak olan Kongar ve Avar, TÜYAP Fuar Alanı'nda konferans verdikten sonra Çukurova standında okurlarıyla buluşacaklar.

Gazeteci-Yazar Avar 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te TÜYAP'taki ‘Benim Okulum Eğitim Fuarı'na katılarak “Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu bir konuşma yapacak, 15.00'te Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayarak okurlarıyla buluşacak.

Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Türkiye'nin tanınmış sosyologlarından eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emre Kongar da yine Çukurova Belediyesi'nin konuğu olarak 2 Aralık Pazar günü Adana'da olacak. Kongar 14.00'te “Laik eğitim nereye götürülüyor?” sorusuna yanıt arayacağı konferansının ardından 15.00'te Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayıp okurlarla söyleşecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 22-25 Kasım tarihleri arasında büyük bir başarıyla gerçekleştirdikleri 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali'nden sadece bir hafta sonra Türkiye'nin saygın iki yazarını Adanalılarla buluşturuyor olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. “Kültür, sanat etkinlikleri ve festivallerle nefes alıyoruz” diyen Başkan Çetin, “Türkiye'ye, Cumhuriyetin değerlerine yürekten bağlı, ikisi de alanında usta ve saygın yazarı Adanalılarla bir araya getiriyor olmak bizim için bir kıvançtır” dedi.