Prof. Dr. Karataş, Adanalılar ile buluştu

Dr. Mustafa Karataş konferansına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş, Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla “Ahlak-ı Muhammedi” isimli konferansla Adanalı sevenleriyle buluştu. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa ilgi büyüktü.

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın, peygamberimizin vahyin rehberliğinde gelişen kişiliği, yaşam tarzı ve hayatından anlattığı örnekleri dikkatle dinleyen vatandaşlar, Adana İl Müftülüğü Koro Şefi Tarık Karadağ ve ekibinin seslendirdiği naatlarla duygu dolu bir gün yaşadı.

Konferansta konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, katılımcılara güzel bir gün yaşatan Mustafa Karataş'a teşekkür ederek, “Yüreğir'de kültürel ve sosyal etkinlikler daha yoğun şekilde devam edecek” dedi.

Programa Başkan Kocaispir'in yanı sıra Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve Yüreğir İlçe Müftüsü Süleyman Şahin katıldı.

Program sonunda katılımcılara hediye edilen kitaplarını imzalayan Mustafa Karataş'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.