Prof. Dr. Katırcıbaşı: "Sağlıklı bir cinsel yaşam, kalbe iyi gelir"

Dr. Tuna Katırcıbaşı, sağlıklı bir cinsel yaşamın kalbe ve genel sağlığa iyi geleceğini söyledi.

Kalp hastalarının sıklıkla kardiyoloji uzmanlarına cinsel birlikteliğin kalp sağlığı için faydalı olup olmadığını sorduklarını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, bu konu hakkında bugüne değin yapılmış araştırmaların sınırlı olduğunu kaydetti.

Katırcıbaşı, genel olarak sağlıklı kalbi olan bireylerin daha düzenli cinsel hayatı olduğunu, düzenli bir cinsel hayatın ise kalp krizi riskini düşürebileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Cinsel ilişki bir egzersiz gibidir, ama tam olarak değil. Ortalama bir cinsel ilişki sırasında günlük harcamanız gereken kalorinizi yakamazsınız. Cinsel birlikteliğin ortalama 5 ila 15 dakika sürdüğünü varsayarsak, 20 dakikada 1,5 km yürümekle aynı miktarda aktivite elde edersiniz. Eşler burada yaklaşık dakikada 110 ila 120'lik bir kalp atış hızına ulaşırlar. Başka bir deyişle, kardiyolojik açıdan cinsel birliktelikten minimum verimi almış olursunuz. Kısacası tek antrenmanınız olarak buna güvenmemeniz gerekir.”

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, yapılan bir araştırmada, haftada iki kez veya daha fazla cinsel birliktelik yaşayan erkeklerde, ayda bir veya daha az ilişki yaşayanlara göre kalp damar hastalığı gelişme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdiğini söyledi. Katırcıbaşı, “Ancak unutulmamalıdır ki bunun gibi araştırmalar cinsel birlikteliğin kalp hastalığını önlediğini kanıtlamaz; genel olarak sağlıklı bir kalp için, yaşam tarzında tavsiye edilen bir değişikliğin parçası olduğunu öne sürerler. Ayrıca, bunun gibi araştırmalar genellikle erkeklere odaklanırlar çünkü erkeklerde kalp hastalıklarına daha sık rastlanır. Bu nedenle aynı mantığı kadınlar için de uygulamak yanlış olmaz” dedi.

Cinsel ilişkinin kalp hastalarının büyük çoğunluğunda oluşturmadığını ifade eden Katırcıbaşı, “Hastalar genellikle bunu bir kalp krizi veya kalp hastalığı teşhisi sonrasında sorarlar. Aslına bakıldığında kardiyologlar, kalp hastalarını ilişki için yeterince formdalarsa genellikle teşvik ederler. Bunun nedeni ise basittir. Çünkü cinsel ilişki sırasında kan basıncınız yükselir, tipik olarak 160/90 civarında bir zirveye ulaşır. Bu, birkaç dakikalık tempolu bir koşu sırasında olanlarla karşılaştırılabilir ve daha sonra normale döner. Ancak, tanıdık olmayan bir partnerle cinsel ilişkinin (evlilik dışı ilişki gibi) kalp hastalığı olan erkekler için riskli olabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Kalp krizi sonrasında ise çoğu vakada, hasta stabil hale geldikten 1-2 hafta sonra güvenli bir cinsel ilişki mümkündür” diye konuştu.

Katırcıbaşı, düzenli cinsel ilişkinin yüksek yoğunluklu bir egzersiz olmasa bile genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzının ödüllendirici parçalarından biri olabileceğini belirterek, “Böylece sizi daha mutlu, daha rahat ve daha az stresli yapabilir. Kısacası sağlıklı bir cinsel yaşam, kalbinize olduğu kadar genel sağlığınıza da iyi gelecektir” dedi.