Prof. Dr. Keser'den kişisel sergi

Dr. Nimet Keser, Adana'da kişisel sergi açtı.

Materyal olarak ağırlıkla yağlıboya kullanmayı tercih eden Prof. Dr. Nimet Keser'in çalışmaları Türkiye ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde sergilendi. Prof. Dr. Keser, "Sergimde, farklı sanat yaklaşımları ve türleri içeren resimler yer alıyor. Resimlerimi konu, tarz ya da yaklaşım bakımından sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü bir sanatçının kendisini, işini belirli bir türle, konuyla sınırlamanın doğru olmadığına inanıyorum. Sanatçının yeni şeyler öğrenmek ve yapabileceklerinin sınırlarını sürekli genişletmesi gerektiğine, sürekli kendini farklılıkla sınaması gerektiğine inanıyorum. Leonardo da Vinci'nin dediği gibi bir ressam için tek bir şeyi iyi yapabilmenin, kendini belirli bir çalışma konusuyla sınırlamanın bir ressam için büyük bir onur olmadığına inanıyorum. Bu nedenle yaklaşık bir yıllık bir sürede ürettiğim resimlerden oluşan bu sergimde soyut resimler ve figüratif resimler bir arada bulunuyor. Devedikenleri, mavikantaronlar, beyaz nilüferler, portreler, peyzajlar içeren figüratif resimlerle şehir ya da kır peyzajlarından yola çıkarak yaptığım soyut kompozisyonlar bulunuyor. Hem doğadan hem de doğaya odaklanan başta Caspar David Friedrich, Claude Monet, Henry Edmond Cross, David Hockney olmak üzere romantikler, neo-empresyonistler, post empresyonistler ve çağdaş renk ustalarını içeren çok geniş bir bilgi birikiminden ilham alarak ve onların tekniklerinden yararlanarak gördüğüm, yaşadığım yerlerin manzaralarını yorumluyorum. Birebir aynısını yapmak yerine duygusal renk algısını öne çıkarıyorum. Genel olarak belirli renklere odaklanmış gibi görünse de çok renkli bir palet kullanmaktan, özellikle de zıt renkleri bir arada kullanmaktan çekinmiyorum" dedi.

Prof. Dr. Nimet Keser'in Orijinalist Sanat Galerisi'nde açtığı sergi 8 Şubat 2023 tarihine kadar gezilebilecek.