Prof. Dr. Şahin: "Kanserden ölümler Covid'den 4 kat fazla"

Dr. Berksoy Şahin, kanserden ölümlerin Covid'den 4 kat fazla olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Berksoy Şahin, yaptığı açıklamada, dünyada 102 milyon insanın Covid'e yakalandığını vurgularken, 2.5 milyon insanın yine bu hastalıktan hayatını kaybettiğini belirtti. Yılda 18 milyon insanın ise yeni kanser tanısı aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, 9.5 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiğini, bu ölüm oranının Covid'ten ölenlerin yaklaşık 4 katı olduğuna dikkat çekti.

Ülkemizde son bir yılda 2.5 milyon insanın Covid ile mücadele ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, “Ne yazık ki 26 bin yurttaşımızı Covid'ten kaybettik. Geçtiğimiz yılda ise 210 bin kişi kanser olurken 116 bin yurttaşımız da kanserden öldü. Bu iki hastalığında insan hayatını büyük oranda tehdit ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

Daha öncesi kanser için yapılan araştırmaların, Covid aşısı için ve Covid için yapılan araştırmaların da kanser tedavisi için umut olduğunu dile getiren Prof. Dr. Berksoy Şahin, "Ne tesadüftür ki insanların en fazla ölümüne neden olan iki hastalık; Covid ve kanserin tedavisinde immunoterapi en çok ümit veren tedaviler olmuştur. Özellikle son yıllarda akciğer, deri, baş boyun kanseri, idrar yolları kanseri, lenf bezi kanseri, böbrek tümörleri tedavisinde immunoterapi başarılı şekilde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.