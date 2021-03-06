Prof. Dr. Saygılı, “Güzellikler Dolu 42 Yıl" kitabı ile gençlere hoşgörüyü anlattı

Dr. Hikmet Saygılı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaret ederek kaleme aldığı Güzellikler Dolu 42 Yıl adlı kitabını hediye etti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Bilim Dalından emekli Öğretim Üyesi Dr. Hikmet Saygılı, “Güzellikler Dolu 42 Yıl “ kitabını takdim etmek üzere Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve Hikmet Saygılı'nın Kozan için büyük bir değer olduğunun altını çizerek, “Kendini ve birikimlerini memleketine adamış, kişiliği bey efendiliği ve insanlığı ile de çocuklarımıza örnek gösterebileceğimiz gerçek bir vatansever Hikmet hocamız bugün ziyaretimize gelerek bizlere yazmış olduğu Güzellikler Dolu 42 Yıl kitabını hediye etti. Kitabı zevkle okuyacağım ve inceleyeceğim. Kozan ile ilgili birçok bilgi bu kitapta olduğunu düşünüyorum. Hikmet Hocamın ellerine sağlık. Herkesin okumasını tavsiye edeceğim bir kitap olmuş. Kozan'ımızın Böyle ilim adamlarına ihtiyacımız var “dedi.

Gençlere yol gösterici olması için böyle bir kitap çalışması yaptığını anlatan Dr. Hikmet Saygılı da, "Gençlere zorluklarla mücadele etmenin, aile olmanın önemini kitabımda işledim. Vatanıma milletime hizmet etmek için 44 yıl çalıştım. Bölgem için ilçem için çalışmaya devam ediyorum. 42 yılda eşim ile yaptıklarımı kitapta topladım ”diye konuştu.