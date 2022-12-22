Prof. Dr. Söğüt: "Kentlerde yeşil alanların dağılımı dengeli değil"

Dr. Zerrin Söğüt, şehirlerde yeşil alanların dağılımımın dengeli olmadığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi'nin (ÇÜTAM) Aralık ayı konuşmalarında “Adana'nın Yeşil Misafirleri” konulu bir konferans veren Prof. Dr. Zerrin Söğüt, şehirlerde park, bahçe ve yollar başta olmak üzere bitkilendirme çalışmalarının amaçlarına ve önemine değinerek, kentlerin karşı karşıya olduğu çok sayıda sorunun bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Söğüt, şehir nüfuslarının sürekli artmasının ve kent alanının genişlemesinin, iklimde meydana gelen değişikliklerin ve kentlerde yaşayanların üzerindeki etkilerinin olduğunu, kuraklık, seller, yüksek sıcaklık, hava kirliliği ve gürültü, toprak, su kirlilikleri, temiz su kaynaklarının azalması, yoğun trafik, artan enerji tüketimi gibi diğer sorunların bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Söğüt, “Kentlerimizde yeşil alanlar ve bitkilendirme yönünden çok eksiklikler vardır. Kentsel ölçekte yeşil alanların dağılımı dengeli değildir. Ziyapaşa Bulvarı orta refüjünde sıklamenlerin kullanımı gibi otsu karakterde çok sayıda bitki kullanılmaktadır. Bitkilerin dikildiği alanlar dardır ve toprak hacmi yetersizdir. Bitkilere sulama, gübreleme, budama gibi yeterli bakım yapılamamaktadır. Bitki tür seçimi bakım işlemlerinin yapılabilme altyapısına göre değil, estetik kaygılarla yapılmaktadır” dedi.

Adana'nın doğal bitkiler yönünden zengin bir coğrafyada yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Söğüt, şunları kaydetti:

“Adana'da doğal olarak 1285 grup yaşamaktadır. Bunlardan yüzde 23,6'ya tekabül eden 306 adedi endemiktir. Bunlar içinde çok bilinen ağaç ve çalılar vardır. Kentsel dokuda kullanılan her bitkinin estetik bir katkısı vardır. Bitkinin estetik katkısı yanında belirli bir fonksiyon da üstlenmesi yapılan çalışmaların değerini artırır. Yeşil alanlar ve bitkilendirmelerin planlanması ve uygulanmalarında kent bütünü ölçeğinde hedeflerin oluşturulması çok önemlidir.”