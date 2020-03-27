Prof. Dr. Ulusoy: “Bostan sinekleriyle ilgili endişe duyulmasını gerektirecek bir durum yok”

Karalar, geçen sene bir önceki yönelik tarafından sinekle mücadeleye 30 milyon lira harcandığını, kendilerinin bunun üçte biri bir parayla daha etkin mücadele edeceklerini söyledi

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rifat Ulusoy ve Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Naim Öztürk'le bir araya gelerek, vatandaşın endişelerine dair görüş alışverişinde bulundu, açıklama yaptı.

Çayır sinekleri ile kimyasal mücadeleye gerek yok

Son dönemde insanlarda doğal olarak hassasiyet meydana geldiğini belirten Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, “İnsanlarımızda hassasiyet arttı. Çayır sinekleri, bostan sinekleri dediğimiz sinekler yoğun şekilde görülüyor. İnsanlarda kaygı oluşturdu. Bizi arayarak, ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak ilaçlama yapmamızı istiyorlar. Biz yerinde gözlem yapıyoruz, kontrol ediyoruz ve çayır sinekleri olduğunu görüyoruz. O yüzden kimyasal mücadele yaptırmıyoruz” dedi.

Büyük sivrisinek gibi görünür ama tamamen farklı bir canlıdır

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rifat Ulusoy da, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, ayrıntılı bilgi verdi.

Prof. Dr. Ulusoy, “Çayır sinekleri, bostan sinekleri dediğimiz sinekler sivrisineklere benzer. Sivrisineklerden daha büyük, daha iri, ayakları daha uzun olan canlılardır. Yağışın bol olduğu iklimlerde, akarsu kenarlarında, göl kenarlarında, çok sulanan yerlerde olur. Bostan sineği denmesinin nedeni de budur aslında. Bostanlar çok sulandığı için oralarda daha fazla görülür. Sivrisineklerle hiçbir akrabalıkları yoktur. Sivrisinekler sokucu-emici dediğimiz ağız yapısına sahiptirler. Bostan sineklerinin ağız yapısı ise karasineklerle benzerdir. Yalayıcı-emici ağız yapısına sahiptirler. Sivrisinekler gibi hastalık taşımazlar. Aslında sivrisineklerin de hepsi hastalık, virüs taşımaz. Bir canlının bir virüsü, hastalığı taşıyabilmesi için o yapıya özel olarak bürünmüş olması gerekir. Bostan sineklerinin bu yıl çok görünmelerinin nedeni, havanın yağışlı geçmesi. Bostan sinekleri yağışlı, nemli, çamurlu ortama adapte olmuş canlılardır. Onun için daha çok ilkbaharın ve sonbaharın yağışlı geçtiği dönemlerde ortaya çıkarlar. İlk dönemlerinde bitkilerin köklerinde, suda, büyük çoğunluğu da gübre, toprak humusu ,çürümekte olan bitki materyalleri gibi ortamlarda beslenirler. Bostan sinekleriyle ilgili vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum yoktur” diye konuştu.

Polenleri taşıyarak bitki, sebze, meyve döllenmesine yardımcı olur

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Naim Öztürk, çayır sineklerinin yararlı canlılar olduğunu söyledi.

Dr. Öztürk şöyle devam etti:

“Çayır sinekleri son zamanlarda park ve bahçelerimizde, yeşil alanlarda yoğun olarak görülüyorlar. Yağış var, iklim de uygun. Bunların çok fazla görülmesi gayet normal. Larvalardan aynı dönemde toplu olarak çıkış yaptıkları için çoğalıyorlar. Kanatlı canlılar oldukları için zaten bir müddet sonra doğaya dağılacaklar ve nadiren insanların görebileceği konumlarda kalacaklar. İnsanları ısırma, sokma, kanını emme gibi bir durum söz konusu değil. Ağızları; çiçeklerin nektarlarıyla beslenip, yaşamlarını sürdürecek şekilde gelişmiştir. Ömürleri de çok uzun değil. Havalar ısındıktan sonra zaten hepsi ortadan kaybolacak. Sonbaharda belki yeniden ortaya çıkabilirler. Aslında doğaya yararı bulunan canlılardır. Bir çok bitki, meyve ve sebzede polenleri taşıyarak döllenmeye yardımcı olurlar. Renkli kanatları vardır, görsel olarak da güzel canlılardır. Sivrisinek gibi itici bir yapıları yoktur. Onları korumamız lazım. Sivrisinekler insanların yüzüne, kollarına, ellerine konar, ısırır, sokar, kan emer. Ama bostan sinekleri insanın üzerine tesadüfen gelirse gelir. İnsana konmazlar. Bunlar doğamızın bir parçası. Bizim yaşama hakkımız varsa, bunlar da canlılar ve yaşama hakları var.”

Haşereyle, sivrisinekle bilimsel mücadele

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bostan sinekleriyle ilgili korkacak bir durum bulunmadığını kaydederek, şunları söyledi:

“Biz eskiden olduğu gibi sivrisineklere sadece ilaç sıkmak suretiyle haşereyle mücadele etmiyoruz. Hangi tür sinek mevcut? Hangi türleri insana zarar veriyor? Hangi sinekle nasıl mücadele edilecek? Bunların tamamının bilimsel çalışmasını yapıyoruz. Bu yıl sivrisinek ve diğer haşereyle mücadeleyi çok kapsamlı gerçekleştiriyoruz. Çukurova Üniversitemizden bir kaç bölüm bu işin içinde. Bilim insanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu yıl sinekle mücadele çok farklı olacak. Hemşehrilerim, kardeşlerim tedirgin olmasın. Bostan sinekleriyle ilgili şikayetleri hemen araştırdık. Bostan sineklerinin sivrisineklerle karıştırılmaması gerektiği, faydalı bir canlı olduğu ve bir süre sonra ortadan kaybolacakları da söyleniyor bilim insanları tarafından. Geçen yıl sivrisinekle mücadelede 30 milyon liranın üzerinde para harcanmış. Bizim bilim kurumları ve bilim insanlarıyla çalışmamız sonucunda halkımızın parası çarçur olmayacak. Belki bunun üçte biri oranında parayla bu yıl daha etkin bir mücadele yapacağız. Merak etmeyin, her şeyin peşindeyiz ve bilimsel çalışma yapıyoruz. Bize güvenin.”