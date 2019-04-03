Prof. Dr. Yılmaz: "Diyabet Türkiye'nin önemli bir sorunu"

Dr. Temel Yılmaz, diyabetin Türkiye'nin çok önemli bir sorunu olduğunu belirterek, “Diyabet; kalp, hipertansiyon, diyabetik ayak, diyabetik göz gibi birçok hastalığı da beraberinde getiriyor” dedi.

Türkiye Diyabet Vakfı tarafından, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde “Doğu Akdeniz Diyabet Akademisi” konulu toplantı düzenledi. İki salonda gün boyunca gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzmanlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Temel Yılmaz, “Türk Diyabet Vakfının düzenlemiş olduğu diyabet akademilerinin öyle sanıyorum ki katılım olarak en kalabalığı. Buradan da önemli bir sonuç ortaya çıkıyor, doktor arkadaşlarımız bağımsız bilgiye çok ihtiyaç duyuyorlar. Biliyorsunuz ki diyabet ülkemizin çok önemli bir sorunu. Diyabet; kalp, hipertansiyon, diyabetik ayak, diyabetik göz gibi birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler kendi tarihinde sıtma, türberküloz ve AİDS'ten sonra 4. kez diyabet hastalığı için uluslararası bütün ülkelerin mücadelede güç birliği yapmasını önerdi” diye konuştu.

Diyabet tedavisinin endokrinoloji doktorlarının tek başına üstesinden gelebileceği bir konu olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Tedavide, birinci basamak hekimlerin, ikinci basamak hekimlerin, hatta bütün uzmanlık alanlarındaki hekimlerin de işin içine girmesi lazım. Diyabetin sadece bir komplikasyonu var anjiyopati, bu şu anlama geliyor, diyabet tıptaki bütün uzmanlık alanlarını doğrudan ilgilendiriyor onun için bu toplantılara çok ihtiyaç var. Türkiye'nin diyabet alanındaki en güçlü konuşmacıları bugün konuşacak onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu toplantının bölgedeki Doğu Akdeniz Diyabet Akademisi'nin birinci toplantısı olması temennisiyle sözlerine başlayan Doğu Akdeniz Diyabet Akademisi Koordinatörü ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü' den Doç. Dr. Okan Sefa Bakıner, “İlkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantının bundan sonraki yıllarda da geliştirilerek devam etmesini planlıyoruz. Bölgemizin toplantısına sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmayan tüm konuşmacı hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Toplantılarda bizler konuşup sizler dinlerdiniz, soru sorardınız, biz bu toplantımıza bir ara panel ekleyerek, sizin konuşmacı bizim dinleyici olmamızı planladık. Dertlerinizi, problemlerinizi dinleyip çözümüne katkı sağlamaya çalışacağız. Verimli geçeceğine ve bir sonraki senelere değer aktarımında bulunacağımıza inanıyorum. Hepinize tekrar katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ilk oturumu “İnsülin Direnci” konusu ile başladı. İki salonda on oturum ve kurs şeklinde gerçekleştirilen, “Doğu Akdeniz Diyabet Akademisinde” diyabetle ilgili tüm bilgiler detaylıca ele alındı.