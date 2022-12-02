Prof. Dr. Yılmaz: "Kanser, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı"

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. İsmail Yılmaz, kanserin, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken bir hastalık olduğunu belirtti.

Başkent Üniversitesi Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu 2022 Sonbahar Toplantısı Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KBB duayenlerinden Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal'ın anılmasıyla başlayan toplantının açış konuşmasını Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. İsmail Yılmaz yaptı. Prof. Dr. Yılmaz, "Kanser, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken bir hastalıktır. Kendi alanında başarılı ve ön planda olan bölümleri bir araya getirmek ve bir konu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak kanser hastalığının çözümünde ileriye umutla bakabilmek için çok önemli adımlardır. Uyumlu çalışan ekipleri bir araya getirmekle birlikte, sürdürülebilirliğini korumak ise önemli bir otorite gerektirir. Biz Başkent Üniversitesi olarak bunu başardık" dedi.

Prof. Dr. Ali Fuat Yapar, Dr. Cengiz Özcan, Prof. Dr. H. Cem Önal ve Prof. Dr. Hüseyin Mertsoylu'nun başkanlıklarıyla dört oturum olarak düzenlenen toplantıda tükürük bezi tümörlerinin tanısında moleküler patolojinin rolü, tükürük bezi tümörlerinde PET/BT görüntülemesi, kanserlerin evrelenmesi, tedavide multidisipliner klavuzlar, güncel radyoterapi yaklaşımı, baş boyun kanserlerinde MR-Linac kullanımı, metastatik tükürük bezi kanseri tedavisi, baş boyun kanserlerinde lokal ileri evre hastalık tedavisi, baş boyun kanserlerinde güncel tıbbi beslenme yaklaşımı konularının, uzman hekimlerce sunumları yapıldı.

Tüm gün devam eden, Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu 2022 Sonbahar Toplantısı, sunumlar sonrasında katılımcıların katkıları ve soru cevapların ardından sona erdi.