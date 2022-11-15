Profesyonel "hırsız" yakalandı

Adana'da 6 farklı lüks otomobilden hayalet göstergeleri, tırdan 150 litre akaryakıt ve bir araçtan 20 bin TL değerinde ses sistemi çalan şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı günlerde 6 otomobilden hayalet göstergeleri, tırdan 150 litre akaryakıt, bir araçtan 20 bin TL değerinde ses sistemi çalan hırsız zanlısının Berat K. (24) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipleri Berat K'yı yakalama çalışması başlattı.

“Yaptığı son hırsızlıkta evine girerken yakayı ele verdi”

7 Kasım günü merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında Nuri Umut T'ye aite otomobilin hayalet göstergelerini ve sis farlarını çalan Berat K., çaldığı malzemelerle birlikte evine gitti. Polisin takibinde olan Berat K., malzemeler birlikte evine girdiği sırada saklandığı yer tespit edildi. Hırsızlık polisleri, Berat K'nın merkez Yüreğir ilçesinde Kışla Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramada, şüphelinin çaldığı malzemelerde ele geçirildi.

Yakalanan Berat K.'ın “hırsızlık ve “mala zarar verme” suçlarında çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Berat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.