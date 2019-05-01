Prostat ameliyatlarında popelür yöntem: HOLEP

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen en sık hastalıklardan birisi olan ve 40'lı yaşlardan itibaren görülmekle beraber 70 yaşın üzerinde görülme sıklığı yüzde 70'lere varan prostat büyümesi ve tedavisindeki son gelişmeler tartışıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 56 üroloji uzmanının katıldığı toplantıda, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Hakan Erçil, Op.Dr. Güçlü Gürlen ve Op.Dr. Erbay Tümer tarafından gerçekleştirilen ameliyat, konferans salonundan naklen izlendi.

Doç.Dr. Hakan Erçil, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, prostat büyümesi olan erkeklerde ilk basamak tedavinin ilaç tedavisi olduğunu, bu ilaçlar sonrası fayda görmeyen hastalarda cerrahi tedaviye gereksinim duyulduğunu belirterek, “Özellikle 80 gr'dan büyük prostatlarda eskiden açık cerrahi ön planda iken, günümüzde popülerlik kazanan kapalı bir ameliyat yöntemi olan HOLEP cerrahisi hastalara sağladığı konfor nedeniyle tercih edilmektedir. Bu cerrahide de hastanemiz referans hastane konumuna gelmiştir” dedi.

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmaların da HOLEP cerrahisinin diğer minimal invaziv cerrahi yöntemlerden daha avantajlı olduğu gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Hakan Erçil, şöyle devam etti:

“Diğer kapalı ameliyat tekniklerinden farklı olarak prostatın tamamına yakınının çıkarıldığı bu cerrahide, ameliyat sonrası dönemde nüksetme ihtimali bir hayli düşüktür. Lazer teknolojisinin kullanılması sonucu ameliyat sonrası hastalarda daha az kanama, daha az sonda kalış süresi ve kısa sürede taburculuk sağlanabilmektedir. Ayrıca kalp rahatsızlıklarından dolayı kan sulandırıcı ilaç kullanan hasta grubunda da rahatlıkla uygulanabilmesi diğer önemli bir avantajıdır.”

Doç. Dr. Hakan Erçil, şu anda Türkiye'de devlet hastanelerinde sadece 2 merkezde yapılan bu cerrahinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde başarıyla uygulandığını belirterek, “Kliniğimiz HOLEP cerrahisi konusunda referans merkez haline gelmektedir. Özellikle HOLEP cerrahisi eğitimi için Türkiye'nin pek çok ilinden üroloji uzmanları kliniğimize gelmek istemektedirler. Biz de bu konudaki talepleri memnuniyetle karışlayarak, ev sahipliği yapmaktayız” diye konuştu.