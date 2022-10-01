Protez bacaklarına kavuşan Muhammet, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi

Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve bir hayırseverin desteğiyle protez bacaklarına kavuşarak futbol oynamaya koşan Muhammet, Galatasaraylı futbolcular ile bir araya geldi.

Hasan (33) ve Narin (30) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Muhammet'in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü.

Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'in futbol aşkı İhlas Haber Ajansı tarafından ‘İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammet'in futbol aşkı' başlığıyla haber oldu. Haberin ardından hayırsever Ogün Sever Okur, aileye destek olarak Muhammet'in protez bacak ücretini ödedi. Geçen ay ise Muhammet, protez bacağı takılarak yeşil sahalara koştu.

Muhammet'in futbol aşkını gören restoran işletmecisi Celil Yılmaz Tekgöz, dün küçük çocuğu Galatasaray'ın Adana'da kaldığı otele götürdü. Burada Galatasaraylı futbolcular ile tek tek görüşüp fotoğraf çektiren Muhammet, keyifli anlar yaşadı.

Celil Yılmaz Tekgöz ise Muhammet'i İstanbul'daki bir maça da götüreceğini söyledi.