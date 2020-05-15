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Psikolojik sıkıntıları olan şahıs bıçakla canını kıymak istedi, polis uzun uğraşları sonucu vazgeçirdi

Adana’da psikolojik sıkıntılar yaşadığı öne sürülen bir kişi sokak ortasında bıçakla intihar etmek istedi.

Adana'da psikolojik sıkıntılar yaşadığı öne sürülen bir kişi sokak ortasında bıçakla intihar etmek istedi. Uzlaştırmacı polis elinde bıçakla olan şahıs ile 1 saat boyunca konuştuktan sonra, elindeki bıçağı alıp intihar etmekten vazgeçirdi.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 66003 sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntılar çeken Musa S., eline bıçak alarak sokak ortasında intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Musa S. ile konuşmaya başladı.



1 saat sonunda ikna olup elindeki bıçağı bıraktı


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı, uzlaştırmacı bir polis olay yerine gelerek Musa S. ile yaklaşık 1 saat boyunca konuştu. Uzlaştırmacı polis Musa S.'in dertlerini dinleyerek intihar etmemesi gerektiğini canını değerli olduğunu söyledi. Bunun üzerine resmi bir polis memuru Musa S.'in elindeki bıçağı aldı.


Musa S. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

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