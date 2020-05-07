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PTT görevlileri ev ev maske dağıtıyor

Adana’da, yeni tip korona virüs nedeniyle market, dolmuş ve kalabalık yerlerde maskesiz bulunmanın yasaklanmasının ardından başlayan maske dağıtımı PTT görevlileri tarafından ev ev gezilerek sürdürülüyorVirüs nedeniyle market, pazar, toplu taşıma aracı ve kalabalık yerlerde maske takma zorunlu hale getirilince eczanelerin yanı sıra PTT görevlileri tarafından da maske dağıtımı başlatılmıştı.

Adana'da, yeni tip korona virüs nedeniyle market, dolmuş ve kalabalık yerlerde maskesiz bulunmanın yasaklanmasının ardından başlayan maske dağıtımı PTT görevlileri tarafından ev ev gezilerek sürdürülüyor


Virüs nedeniyle market, pazar, toplu taşıma aracı ve kalabalık yerlerde maske takma zorunlu hale getirilince eczanelerin yanı sıra PTT görevlileri tarafından da maske dağıtımı başlatılmıştı. Adana'da 4 bin PTT görevlisi vatandaşların maskesiz kalmaması için o günden bu güne gece-gündüz çalışarak maske dağıtımına devam ediyor.


PTT görevlileri aynı zamanda bin liralık nakdi yardımı da vatandaşlara ulaştırmıştı. Yeşilyurt Mahallesi'nde bir PTT görevlisi evlerin zilini tek tek çalıp "maske geldi" diyerek vatandaşlara maskesini verdi.


Maskeyi alan vatandaşlar dışarı maskesiz çıkmak istemediklerini, pazara ve markete de maskesiz alınmadıklarını, bu nedenle maskelerin tam zamanında geldiğini söyleyerek görevlilere teşekkür etti.


Bu arada, vatandaşların maskeleri bundan sonra cüzi bir ücretle market ya da eczanelerden temin edebilecekleri öğrenilirken, bu konuda Sağlık Bakanlığının bir açıklama yapması bekleniyor.

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