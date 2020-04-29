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PTT görevlileri maske dağıtmaya devam ediyor

Adana’da PTT görevlileri ücretsiz maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Adana'da PTT görevlileri ücretsiz maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.


Yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşlara devlet tarafından verilen bin lirayı dağıtın PTT görevlileri aynı zamanda da vatandaşa ücretsiz maske dağıtıyor.


PTT görevlileri ev ev dolaşarak içinde 5 maske bulunan paketi vatandaşlara ulaştırıyor. Maskeler 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlara dağıtılıyor. Maske alan vatandaşlar PTT görevlilerine teşekkür ederek, bu zorlu süreçte devletin her zaman yanlarında olduğunu bunun da kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

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