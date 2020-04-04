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PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi

Cumhurbaşkanlığı talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan sosyal yardımları evlere ulaştırmaya başladı.

Sosyal yardım paralarını evlerinden alan vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldı.


PTT'nin yoğunluk yaşanan şubelerinin kapatılmasının ardından PTT çalışanları, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında nakit bin liralık sosyal yardımları vatandaşların evlerine götürüp teslim etmeye başladı. Adana'da da onlarca görevli, belirlenen adresleri tek tek ziyaret edip yardım paralarını ihtiyaç sahiplerine imza karşılığında dağıtmaya başladı.


Aileler, verilen hizmetten dolayı görevlilere ve devlete teşekkür ettiklerini ifade ederek uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.



“Oğlun getirmez bu şekilde”


Sarıçam ilçesindeki evinde sosyal yardımını alan 85 yaşındaki Mustafa Yaşar, “Memnunum bu uygulamadan Allah razı olsun. Allah sizlerin yokluğunu vermesin. Bu vaziyetten memnunuz. Daha memnun olmayacak ne var. Oğlun getirmez bu şekilde” diye konuştu.



“Allah razı olsun”


Yadigar Mavuk isimli vatandaş ise hizmetten memnun kaldığını belirterek, “Hizmetten memnunuz teşekkür ederiz. Maaşımızı, yardımı bu şekilde evimize getirdiler. Allah razı olsun. Normalde dışarı çıkmıyoruz zaten. Yardım içinde devletimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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