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Rahatsızlanan obezite hastası kadın merdivenli araçla indirildi

Adana’da rahatsızlanan obezite hastasının yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Adana'da rahatsızlanan obezite hastasının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler, binanın 3. katında yaşayan kadını merdivenli araç ile kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.


Olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 Sokakta meydana geldi. Obezite hastası Yeter Temel (60) evinde rahatsızlanınca eşi Kenan Temel (73) İtfaiye CANKUR ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, kadını 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracı ile alarak aşağıda bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

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