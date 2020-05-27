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Ramazan Bayramı'nda uyuşturucuyla mücadele

Adana polisi Ramazan Bayramı süresince yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 70 zanlıyı gözaltına aldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nda Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 31 mahallede 41 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 25 kişi ile uyuşturucu madde kullanan ve özendiren ile Hint keneviri yetiştiren 45 kişinin de olduğu 70 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 828 gram bonzai, 128 gram esrar, 5 gram kokain, 1 gram eroin, 2199 uyuşturucu hap, 145 kök Hint keneviri, av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 305 lira ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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