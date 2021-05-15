Ramazan Bayramında yaşlılar unutulmadı

Seyhan Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde korona virüsün hayatı etkileyip özellikle yaşlılara yönelik başlatılan sokağa çıka kısıtlamasından sonra Vefa Projesi” kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu grup Ramazan Bayramında da etkinliklerine devam ederek Seyhan ilçesinde tek başına yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan, desteğe ihtiyacı olan yaşlıları Ramazan Bayramında da unutmadı. Grup ilçede yaşayan yaşlıları tek tek ziyaret edip onların bayramını kutlayıp gıda yardımında bulundu. Yapılan ziyaretlere, Seyhan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dudu Ecemiş de katıldı. Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, “İlçemizde tek başına yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımızın her zaman yanlarındayız. Bu kapsamda hazırlanan vefa projesini hayata geçirdik. Bugün olduğu gibi, bundan sonrada her zaman yaşlılarımıza tüm desteği vereceğiz. Yaşlılarımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.