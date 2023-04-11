Ramazan bereketi esnafın yüzünü güldürüyor

Adana'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında kebap severler iftarda kebapçılara akın etmesi esnafın yüzünü güldürüyor.

Ekonomik dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, Ramazan ayı nedeniyle hareketli günler geçiriyor. İftar saatlerinde lokantalar tıka basa dolarken bazı mekanlar artık kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet vermeye başladı. Adanalılar da iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana Kebap ile açıyor. Bazı Adanalılar sahurda bile kebapçılara giderek ciğer yiyip sahurunu yapıyor. Ramazanla birlikte hareketlilik artarken esnafın da yüzü gülüyor.

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, “Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan'da dükkanlarımız tıklım tıklım dolu. İsteyen kişi Adana Kebap yiyor isteyen başka bir kebap çeşidi yiyor. Çorba ikramımız. Kebap 135 liradan satılıyor. İnsanlar istediğini yiyebiliyor, öyle fiks menü dayatmamız yok. İftarlar kebapla başlıyor, tatlıyla bitiyor. Güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz” diye konuştu.

“Adana turizmine katkı sağlıyoruz”

Her sene Ramazan ayında kebapçılara olan talebin arttığını vurgulayan Aydın, “Bu sene dışarıya daha fazla masa atmaya başladık. Memnunuz taleplerden. Adanalıların dışında bir çok turistte geliyor. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Adana turizmine katkı sağlıyoruz. İnsanlar turist getirmek için bir çok çaba sarf ediyor biz lezzetimizle turist çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında esnafın yüzünün güldüğünü de değinen Yaşar Aydın, “Ham maddeyi satan esnaftan bizlere kadar bütün esnafın yüzü gülüyor. Bizde çok mutluyuz” dedi.

İftarda kebapçıya gelenlerden Harun Sayın ise Adanalıların her daim kebap yediğini anlatarak, “Bizim için Adana Kebabı olmazsa olmaz. İftarda da sahurda da kebap yeriz. Adana Kebap'ı herkese tavsiye ederiz ama burada Adana'da, yerinde yiyecekler kebabı” diye konuştu.