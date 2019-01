Rauf Denktaş anısına konferans

Ankara'daki Adana Karaisalılılar Aladağlılar ve Pozantılılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (AKAPDER), 13 Ocak 2012 tarihinde vefat eden K.K.T.C.'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için “Vefatının 7. Sene-i Devriyesinde Rauf Denktaş ve Kıbrıs Meselesi" konulu bir konferans düzenledi.

Kültür faaliyetleri kapsamında bir yıldır sürdürülen AKAPDER sohbetlerinin bu haftaki konuşmacısı, AKAPDER Başkan Yardımcısı, Araştırmacı-Yazar Nejat Çoğal oldu. Nejat Çoğal verdiği konferansta, merhum Rauf Denktaş'ın hayatı ve Kıbrıs meselesi hakkında bilgiler sundu.

Nejat Çoğal, Denktaş'ın Anavatan Türkiye'ye daima bağlı kalarak, İngiliz koloni idaresi altında yaşayan Kıbrıs Türk Toplumu'nu, kendi devlet çatısı altında, kendi ülke topraklarında egemenliğini kullanan, bağımsız Kıbrıs Türk Halkı'na dönüştürdüğünü belirterek, “Vefatının ardından kendi eseri olan KKTC'yi de yine Türkiye'ye, Türk milletine emanet etmiştir. Evet, Türk Milleti, uğruna şehitler verdiği bu emaneti ilelebet muhafaza edecektir” dedi.

AKAPDER Genel Merkezi Kültür Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Araştırmacı-Yazar Nejat Çoğal, Rauf Denktaş hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, Kıbrıs Meselesinin tarihi gelişimi ile Denktaş'ın Kıbrıs Türk Toplumu lideri ve devlet kurucusu olarak bu mücadeledeki rolünden bahsederek, 1960 Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti, 1963-1974 Rum saldırıları, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı, 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşu, 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, Annan Planı ve Doğu Akdeniz'deki doğalgaz krizini kısaca değerlendirdi ve nihayet, Kıbrıs Meselesinin esasları ve çözüm parametreleri hakkında bilgiler verdi.

Çoğal şunları söyledi:

“Rumların, savunmasız Kıbrıslı Türkleri evlerine ve köylerine aylarca hapsedip onlara katliam uyguladıklarında ve nihayet evlerinden, topraklarından göçe zorladıklarında, soydaşlarının imdadına Türkiye yetişmiştir. Kıbrıs Türk Halkının Lideri Rauf Denktaş, Anavatan Türkiye'nin bu fedakâr tutumunu her zaman takdir etmiş; Türk askerinin Ada'ya yerleşmesi ve ilelebet burada kalması için de her türlü çabayı sarf etmiştir. Kıbrıslı Türklerin kendi egemenlikleri altında, barış ve huzur içinde yaşayabilmelerinin tek güvencesinin Türkiye olduğuna inanan ve bunu her fırsatta dile getiren Merhum Rauf Denktaş, sadece Kıbrıslı Türklerin değil, tüm Türk Dünyasının kahramanı idi. Allah rahmet eylesin.”