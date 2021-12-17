Raziye Kocaispir, minik şeflerle kurabiye yaptı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir, Yerli Malı Haftası etkinliğinde çocuklarla birlikte kurabiye yaptı.

Yüreğir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında Mevlana Kültürevi'nde etkinlik düzenledi. Kültür İşleri Müdürlüğü'nün mahalle sakinleri ve kursiyerlerle birlikte hazırladığı kutlama programına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir de katıldı.

Aşçılık Kursu deneysel mutfağında minik şeflerle birlikte tezgahın başına geçen Raziye Kocaispir, hamur yoğurdu, kurabiye yaptı, özenle hazırlayıp pişirdiği kurabiyeleri kursiyerlere ikram etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklara oyun hamuru, kadınlara gül suyu ve eşarp hediye edildi.

Yoğun ilgi gören programın ardından kursları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet eden Raziye Kocaispir, Yerli Malı Haftası programının toplumsal farkındalık adına anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.