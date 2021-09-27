Recai Yıldırım dualarla anıldı

ve 23. Dönem Adana Milletvekili Recai Yıldırım, vefatının 7. yıl dönümünde anıldı.

Çukurova İlçesi Kabasakal Mezarlığında düzenlenen etkinlikte Yıldırım Ailesinin fertleri, MHP Afyonkarahisar Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Taytak, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İl Divan Kurulu Üyeleri, MHP'nin Seyhan İlçe Başkanı Baha Bener, Yüreğir İlçe Başkanı Tamer Yücel, Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Karataş İlçe Başkanı İsmail Arıcı; Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Saimbeyli Belediye Başkanı M. Şahin Gökçe, Sarıçam Ülkü Ocakları Başkanı Seyfettin Gündoğdu, MHP 23. Dönem Adana Milletvekili ve Adana eski İl Başkanı Yılmaz Tankut, MHP Adana eski il başkanları Mustafa İzgioğlu, Yusuf Baş, Abdulkadir Üçkardeşler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Taytak, yaptığı konuşmada, merhum Recai Yıldırım'ı ölümünün 7. yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirterek, merhum Yıldırım'ın ülkücü camia için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da, “Merhum Recai Yıldırım ağabeyimiz camiamız içinde değerli çalışmaları, birleştirici misyonuyla özel bir yere sahipti ve çok sevildi. Hareketimize ve Liderimize sadakatte örnek bir şahsiyetti. Rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun” dedi.