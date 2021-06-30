İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

Adana’da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsün şoförü hayatını kaybetti.

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsün şoförü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Zeki Tokgöz yönetimindeki 01 ABR 299 plakalı yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı.


Kazada, içerisinde yolcu olmayan otobüsün şoförü yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tokgöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.