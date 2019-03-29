Reha Bilir'e onursal üyelik

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği (UFSD) Başkanı Reha Bilir, Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği'nin (Altınoran Akademisi) onur üyesi oldu.

Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği'nde düzenlenen toplantıda konuşan derneğin Kurucu Başkanı Haluk Uygur, “Reha Bilir'in kurumumuzu onurlandırması bizim açımızdan çok özeldir. 2000 yılına gelene kadar Türkiye'de fotoğraf sanatçısı sayısı parmakla sayılabilecek kadar sayısı 100 gibiydi, bunun şuan 3-4 tanesi Adana'dadır. O 100 kişiden 50-60 kadar kaldı, bir kısmı vefat etti, bir kısmı ise fotoğrafı bıraktı” dedi.

Reha Bilir'le yurt dışına ilk olarak birlikte çıktıklarını ve Romanya'ya Avrupalı fotoğraf sanatçıları olarak iki kez davet edildiklerini belirten Uygur, “Reha Bilir, Ara Güler de dahil yurt dışında fotoğraf camiasında en çok tanınan Türk fotoğrafçıdır. Onun için Reha Bilir'in derneğimizin onur üyesi olması bizim için onurdur” dedi.

Reha Bilir de konuşmasında, “Öncelikle çok teşekkür ediyorum, Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği'in, bu ailenin içinde olmak benim için onurdur. Aslında benim sizlere onursal dernek diye bir ödül vermem gerekiyor, asıl siz onur katıyorsunuz. Dünyada birçok derneğin onursal üyesiyim ama Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği'nin bu onursal üyeliğini gururla, keyifle, onurla taşıyacağım” dedi.

Daha sonra Haluk Uygur, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Reha Bilir'e derneğin rozetini taktı, ayrıca plaket ile derneğin projelerinden birinin kitabı olan “Toroslar ve Nadide Çiçekler” kitabını hediye etti.

Reha Bilir kimdir?

Türkiye, Endonezya, Çin, İtalya, Benin, Lüksemburg, Kanada, Umman, Belçika, Tunus, Finlandiya, İtalya, Romanya, Kıbrıs, Sri Lanka, Hindistan, Kazakistan'da fotoğraf temel eğitim seminerleri verdi. 200'den fazla ulusal, 85'den fazla uluslararası fotoğraf yarışmasında jüri üyesi olarak görev yaptı. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından düzenlenen 7. Dünya Kupası - 2012 yarışmasına dünyadan davet edilen üç fotoğrafçı arasında yer aldı.

Reha Bilir, FIAP tarafından Dünya Kupasına jüri üyesi olarak davet edilen ilk ve tek Türk fotoğraf sanatçısı olup Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP'ın Türkiye'de Konya'da bulunan sergi salonunun yöneticiliğini yapıyor.