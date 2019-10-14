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Rehber öğretmenlere 'Özgüven Projesi' eğitimi

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehber öğretmenlere yönelik ’Özgüven Projesi’ eğitimi verildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehber öğretmenlere yönelik 'Özgüven Projesi' eğitimi verildi.


Kentteki bir otelde rehber öğretmenlere yönelik 9. sınıf öğrencilerin bağımlısı olduğu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden kurtarmanın ve yetenekleri üzerine kurulu bir özgüven inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitim düzenlendi.


Dr. Özgür Bolat ve Klinik Psikolog Alev Kurt tarafından verilen 'Özgüven Projesi' eğitimi kapsamında öğretmenler 1 gün boyunca örnekler üzerinden eğitim aldı.


Liselerde veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

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