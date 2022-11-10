Rekor sayıda kaçak makaronla yakalanan zanlılar tutuklandı

Adana'da bir depoda 132 milyon 250 bin kaçak makaronun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla harekete geçen KOM ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda tamamı gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin adet makaron, 31 bin 600 gram kıyılmış tütün, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara ile sigara üretim ünitesi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak makaron bu yıl Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en çok makaron oldu. Operasyonda depoyu kiralayan Hüseyin A. ile güvenlik görevlisi Naci A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin A. ifadesinde, “Çevremdeki kişilerden parça toplayıp makine kurdum. Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu ve ele geçirilen malzemeleri sosyal medya hesabından “Kahraman polislerimize tebrikler” notuyla duyurmuştu.